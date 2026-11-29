رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح، خواستار همراهی فرماندهان، دولت و مجلس برای تحقق این مطالبه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران در دیدار نماینده بنیاد تعاون ارتش در استان، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح و خانواده‌های آنان را وظیفه مشترک مسئولان دانست و خواستار تلاش جدی فرماندهان، دستگاه‌های دولتی و مجلس برای تحقق این مطالبه شد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و رهبر انقلاب درباره دغدغه‌های معیشتی نیرو‌های مسلح افزود: همه مسئولان باید با تمام توان برای افزایش توان معیشتی کارکنان و خانواده‌های آنان تلاش کنند تا این مطالبه بر زمین نماند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران با اشاره به جان‌فشانی‌های ارتش در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نگهبان جان، مال، ناموس و امنیت مردم است و افتخار آن خدمتگزاری به مردم است.

زارعی همچنین با اشاره به محاسبات دشمن در جنگ جاری افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در چند روز توان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد و اهداف خود را محقق کند، اما مقاومت نیرو‌های مسلح و ایستادگی ملت ایران این محاسبات را برهم زد.

وی ادامه داد: اهداف دشمن تنها به موضوعات هسته‌ای، موشکی و جبهه مقاومت محدود نبود و به گفته وی، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را نیز دنبال می‌کرد؛ اهدافی که در تحقق آنها ناکام ماند.

در ادامه این دیدار، نماینده بنیاد تعاون ارتش در مازندران نیز گزارشی از اقدامات رفاهی انجام‌شده برای کارکنان و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.