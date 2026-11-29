بسیاری از آثار باستانی و میراث فرهنگی استان کرمان، فراتر از مرز‌های ایران، چشم جهانیان را به خود دوخته‌اند، این آثار نه تنها نمادی از هویت ملی، بلکه گواهی بر شکوه تمدن‌های باستانی در نگاه بین‌المللی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ استان کرمان با دارا بودن فهرست ارزشمندی از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی ویژه در صنعت گردشگری و مطالعات تاریخی جهان دارد.



از شکوه بافت تاریخی شهر بم که یکی از بزرگترین بنا‌های خشتی جهان است، تا پیچیدگی‌های معماری و زیبایی‌های طبیعی و بافت‌های تاریخی دیگر، همگی در حال روایت داستان‌های کهن برای گردشگران از سراسر دنیا هستند.

ثبت شدن این آثار در لیست جهانی، تنها یک عنوان نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای حفاظت و بازآفرینی هویت این منطقه در مواجهه با تحولات دنیای جدید است.