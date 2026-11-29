استاندار آذربایجان‌غربی از بخش‌های مختلف بیمارستان خیریه امید ارومیه بازدید و ضمن عیادت از بیماران، از تلاش‌ها و خدمات کادر درمان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در بیمارستان خیریه امید ارومیه از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و ضمن عیادت از بیماران، از تلاش‌ها و خدمات کادر درمان قدردانی کرد.

این بازدید با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران بیمارستان و انجمن خیریه امید انجام شده و طی آن بخش‌های مختلف و امکانات درمانی این مجموعه مورد بازدید قرار گرفت.

بیمارستان خیریه امید ارومیه با مشارکت خیرین، هموطنان و حمایت هزاران داوطلب انجمن خیریه امید احداث شده و با برخورداری از بخش‌های پیشرفته رادیوتراپی و شیمی‌درمانی، از مراکز شاخص درمان تخصصی در شمال‌غرب کشور به شمارمی رود که موفق به دریافت مقام مشورتی از یونسکو شده است.