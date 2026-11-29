به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به اینکه برای مقایسه عادلانه وضعیت دارویی باید شاخص‌هایی، چون کمبودها، دسترسی بیماران و تأمین ارز را در نظر گرفت، تصریح کرد که بخشی از مشکلات امروز ریشه در گذشته دارد و بخشی دیگر محصول تورم، نوسان نرخ ارز و فشار‌های ناشی از دو جنگ اخیر و اختلال در حمل‌ونقل است. وی با یادآوری اجرای طرح دارویار در دولت گذشته، از دولت فعلی خواست تا ضمن جبران کاستی‌ها، سازوکاری پایدار برای تأمین مالی دارو بسازد.

بحران نقدینگی؛ چالش اصلی نظام دارویی

سخنگوی انجمن داروسازان در تبیین مهم‌ترین چالش امروز نظام دارویی اظهار داشت: بحران نقدینگی در زنجیره تأمین مهم‌ترین مشکل است. داروخانه‌ها دارو را به بیمار تحویل می‌دهند، اما بخش بزرگی از پولشان ماه‌ها نزد سازمان‌های بیمه‌گر می‌ماند. در شرایط تورمی، هر ماه تأخیر به معنای کاهش ارزش واقعی پول و از دست رفتن توان خرید مجدد دارو توسط داروخانه است. وقتی هزینه واردات و حمل‌ونقل نیز به‌دلیل محدودیت مسیر‌ها بالا رفته، این فشار چند برابر می‌شود و داروخانه‌ای که مطالباتش وصول نشده، نمی‌تواند داروی بیمار بعدی را تأمین کند.

وی در خصوص تأثیر تأخیر در پرداخت مطالبات بر زنجیره تأمین تصریح کرد: زنجیره دارو شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و بیماران است و این حلقه‌ها به هم وابسته‌اند. وقتی بیمه‌ها و منابع یارانه دارو به‌موقع پرداخت نمی‌کنند، داروخانه نمی‌تواند بدهی‌اش را به شرکت پخش بپردازد و شرکت پخش نیز در پرداخت به تولیدکننده و واردکننده ناتوان می‌ماند که نتیجه نهایی آن می‌تواند کاهش تولید، محدودیت توزیع و دشواری دسترسی بیماران به دارو باشد؛ به همین دلیل، مطالبات داروخانه‌ها صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به سلامت عمومی ارتباط دارد.

بررسی وضعیت بازار و مسئولیت نهادها

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد ریالی بازار دارو نشانه بهبود وضعیت است، یادآور شد که لزوماً این‌طور نیست؛ رشد ارزش ریالی بازار به معنای افزایش تولید، مصرف واقعی یا بهبود دسترسی بیماران نیست. افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت‌ها و تغییر الگوی مصرف می‌تواند عدد بازار را بالا ببرد بدون آنکه دسترسی مردم بهتر شده باشد و گران‌تر شدن دارو، نیاز زنجیره تأمین به سرمایه در گردش را نیز بیشتر می‌کند.

وی درباره مسئولیت حل بحران مطالبات افزود: وزارت بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات مالی دارو را حل کند و سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر هرکدام بخشی از تأمین مالی نظام دارویی را در اختیار دارند. با این حال، وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت باید در سطح دولت هماهنگی و مطالبه‌گری مؤثری برای تأمین منابع دارو داشته باشد.

در ادامه، انتظارات انجمن داروسازان از دولت چهاردهم چنین تشریح شد: انتظار ما این است که دولت، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ و فشار تورمی، دارو را کالایی راهبردی بداند و در تخصیص منابع در اولویت قرار دهد.

احمدی گفت: مهم‌ترین مطالبات ما شامل تسویه مطالبات معوق داروخانه‌ها، پرداخت منظم و به‌موقع مطالبات جاری، تأمین پایدار ارز مورد نیاز صنعت دارو، اصلاح بودجه دارویی متناسب با نرخ ارز و تورم، تأمین سرمایه در گردش زنجیره دارو، شفافیت در تخصیص و پرداخت منابع طرح دارویار، و جلوگیری از انتقال بار مالی ناکارآمدی نظام بیمه‌ای به داروخانه‌ها و بیماران است.

سخنگوی انجمن داروسازان در پایان با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی زنجیره تأمین دارو به بحران دسترسی بیماران تبدیل شود، گفت: داروخانه‌ها آخرین حلقه زنجیره و نخستین نقطه‌ای هستند که مردم با مشکلات دارویی روبه‌رو می‌شوند. وی تصریح کرد که داروسازان در روز‌های سخت جنگ و در شرایط محدودیت‌های حمل‌ونقل نیز به خدمت‌رسانی ادامه دادند و آماده‌اند در کنار وزارت بهداشت از این دوران عبور کنند؛ اما ادامه این مسیر بدون منابع مالی پایدار ممکن نیست و سلامت مردم نباید قربانی ناترازی بودجه و تأخیر در پرداخت مطالبات شود، چرا که داروخانه‌ها نمی‌توانند برای مدتی نامحدود نقش تأمین‌کننده مالی سازمان‌های بیمه‌گر را بازی کنند.