ارتقای حریم خصوصی و رفع مشکلات و چالش‌های پایگاه‌های داده ملی در نشستی به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی و با حضور اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک بررسی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، سومین جلسه نظارت و ارزیابی آخرین وضعیت اجرای «آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی» به ریاست سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و نمایندگان نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور برگزار شد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد بررسی در این نشست، راهکار‌های مقابله با نشت غیرمجاز اطلاعات و جلوگیری از تبادل غیرقانونی داده‌های پایگاه‌های ملی بود. در همین راستا، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر برای جلوگیری از این تخلفات و ارتقای حریم خصوصی اشخاص و حفاظت از امنیت داده‌های کشور تأکید شد.

در ادامه، مسعود همدانلو رئیس کارگروه تعامل‌پذیری گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبه و اقدامات صورت‌گرفته ارائه کرد. بر اساس این گزارش، تعداد خدمات ارائه‌شده در چارچوب تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی تا پایان شهریورماه سال جاری به بیش از ۵۸۰۰ خدمت رسیده است که از طریق ۲۴۳ دستگاه خدمت‌دهنده به ۱۳۰۴ دریافت‌کننده خدمت ارائه می‌شود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، نرخ موفقیت استعلام‌ها در سال جاری به ۹۲ درصد رسیده است که بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب تبادل اطلاعات میان دستگاه‌هاست. با این حال، با توجه به حجم بالای استعلام‌ها، تعداد عملیات‌های ناموفق همچنان قابل توجه بوده و بر ضرورت بررسی علل بروز خطاها، شناسایی موانع موجود و اتخاذ اقدامات مؤثر برای کاهش استعلام‌های ناموفق و ارتقای کیفیت و پایداری خدمات تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی تأکید شد.

همچنین، موضوع رصد قطعی‌های مکرر سامانه‌های استعلامی و فراهم‌سازی امکان نظارت همگانی بر عملکرد دستگاه‌ها، با هدف بهبود عملکرد پایگاه‌ها و سامانه‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

سایر چالش‌های پایگاه‌های داده ملی از جمله نبود شناسنامه خدمت، پایگاه و سامانه؛ تعدد، هم‌پوشانی و تعارض بین پایگاه‌ها؛ عدم وجود نظام تأمین مالی پایدار برای توسعه و نگهداری؛ عدم وجود استاندارد مشخص و کارآمد برای بهره‌برداری ضابطه‌مند کسب‌وکارها؛ تأمین سرمایه انسانی متخصص امنیت و فناوری اطلاعات و همچنین تعدد و بعضاً تعارض مراجع تصمیم‌گیرنده نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، دکتر آقامیری رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بر ضرورت ارائه برنامه‌ای با هدف بهبود کیفیت خدمات دریافتی، تسهیل فرایند‌ها و ایجاد تغییرات ملموس برای عموم مردم، همراه با تقویت حفاظت از حریم خصوصی بر اساس دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران ابلاغی سال ۱۴۰۲ مرکز ملی فضای مجازی، تأکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ظرف مدت یک ماه، برنامه عملیاتی خود را برای رفع چالش‌ها و آسیب‌های شناسایی‌شده در این جلسه تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.