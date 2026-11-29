به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همزمان با نخستین روز از هفته زن و در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، جمعی از بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی استان با حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، دیدار کردند.

این دیدار به مناسبت سالروز میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (س) و آغاز هفته زن برگزار شد، مناسبتی ارزشمند که فرصتی برای پاسداشت مقام والای زن و مادر، تبیین جایگاه و منزلت بانوان در جامعه اسلامی و ارج نهادن به نقش مؤثر و ارزشمند آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به شمار می‌رود.

حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی کامل زن مسلمان، نماد برجسته‌ای از ایمان، عفاف، تقوا، مسئولیت‌پذیری، آگاهی و کرامت انسانی هستند و سیره و منش آن حضرت، همواره چراغ راه زنان و دختران در مسیر تعالی فردی، خانوادگی و اجتماعی بوده است. بی‌تردید توجه به ابعاد مختلف شخصیت والای ایشان، فرصتی برای بازشناسی نقش و جایگاه زنان در شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، اخلاق‌مدار و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی فراهم می‌کند.

در این دیدار، ضمن گرامیداشت مقام شامخ حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت جایگاه بانوان در ساختار اجتماعی و نقش‌آفرینی آنان در مسیر پیشرفت و توسعه جامعه تأکید شد. بانوان شاغل به‌عنوان بخش مهمی از سرمایه انسانی و ظرفیت‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی، با بهره‌گیری از دانش، تخصص، تجربه و تعهد حرفه‌ای خود، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات به مردم ایفا می‌کنند.

هفته زن همچنین فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌ها و خدمات بانوانی است که در کنار ایفای مسئولیت‌های خانوادگی، با حضور فعال و مسئولانه در محیط‌های کاری، در مسیر خدمت‌رسانی، سازندگی و اعتلای جامعه گام برمی‌دارند. توجه به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و شایستگی‌های زنان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف، از جمله موضوعات مهم در مسیر تحقق توسعه متوازن و پایدار به شمار می‌رود.

این دیدار در راستای گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تجلیل از مقام زن و مادر و پاسداشت تلاش‌ها و خدمات بانوان شاغل برگزار شد و بر اهمیت تکریم منزلت زنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند آنان در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه تأکید شد. .