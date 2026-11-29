به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رضا قیطاسی در دیدار فینال به مصاف ویکتور کولیبابچوک، نماینده قدرتمند کشور میزبان رفت و در مبارزه‌ای نفس‌گیر و تماشایی، حریف روس خود را در سه راند شکست داد و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت.

نماینده کشورمان از شهرستان کبودراهنگ در راند نخست این مبارزه نتیجه را به حریف واگذار کرد، اما با اراده‌ای مثال‌زدنی و بازگشتی مقتدرانه، دو راند بعدی را به سود خود به پایان رساند تا در خاک روسیه، مقابل حریف میزبان به پیروزی برسد و قهرمانی جهان را جشن بگیرد.