مجلس بزرگداشت حجت‌الاسلام غالبی، امام جمعه فقید بخش خضرآباد، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه (حظیره) یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم از طرف آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، و استاندار یزد در مسجد تاریخی روضه محمدیه (حظیره)، پایگاه انقلاب اسلامی، برگزار شد.

در این آیین، آیت‌الله ناصری، آیت‌الله مدرسی، امام جمعه شهرستان بافق، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، دهستانی مدیرکل سیاسی استانداری، فرماندار شهرستان اشکذر، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مسئولان بخش خضرآباد، اعضای بیت امام جمعه فقید و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام نجم‌الهدی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان یزد، با ایراد سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و اجتماعی حجت‌الاسلام غالبی پرداخت و از سال‌ها تلاش، مجاهدت و خدمات صادقانه وی در مسیر خدمت به مردم، به‌ویژه اهالی روستا‌های بخش خضرآباد، یاد کرد.

حضور گسترده مردم قدرشناس روستا‌های مختلف بخش خضرآباد در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت، وفاداری و قدردانی آنان از ۴۴ سال خدمت و همراهی امام جمعه فقید بود؛ خدمتی که نام و یاد وی را در خاطره مردم این منطقه ماندگار کرده است.