هم‌زمان باهفته زن و مادر جمعی از بانوان کارمند و مادران شاغل دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی با حضور در گلزار شهدا، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با آغاز هفته زن و مادر و در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از بانوان کارمند و مادران شاغل دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در گلزار شهدا، با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای زن و مادر در فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: حضور بانوان در گلزار شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و قدردانی از ایثار و فداکاری مادران و همسران شهداست.

وی افزود: هفته زن و مادر فرصتی برای پاسداشت جایگاه زنان و تبیین نقش آنان در خانواده و جامعه است.