در فرانسه سه افسر پلیس به جرم حمله خشونت آمیز به یک مرد جوان در حین توقف در ترافیک به ۱۰ ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت دائم از انجام وظایف قانونی محکوم شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، این اتفاق به کمک دوربین نصب شده روی لباس یکی از افسران در منطقه اولیس Ulis در شهر اسون Essonne فاش شد که به صورت تصادفی حین مداخله فعال شده بود. یک افسر پلیس قضایی این فیلم را به عنوان بخشی از یک تحقیق جداگانه مورد بررسی قرار داده بود.

به نوشته روزنامه لوپاریزین، سرگروه گشت پلیس پس از این حادثه در خودرو گفت: ما هیچ فروشنده مواد مخدری را دستگیر نکردیم، اما ضرب و شتم اعراب حس خوبی دارد. هیچ شکایتی از سوی قربانی ثبت نشده بود.