به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، جعفر پورمختار به مشارکت گسترده مودیان استان در طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: امسال شاهد رشد ۲۱۱ درصدی مشارکت مودیان استان نسبت به پارسال و انتخاب بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه به عنوان سومین طرح منتخب کشوری از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان بودیم.

وی با تشریح مشارکت ۴۵ هزار نفر از مودیان مالیاتی در طرح امسال افزود: این میزان در مقایسه با ۱۴ هزار و ۴۵۶ نفر مشارکت‌کننده در سال گذشته، رشد چشمگیری داشته و ۹۶.۳ درصد مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هم در این طرح مشارکت کرده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تصریح کرد: امسال، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار برای تکمیل ۴۸ طرح نیمه‌تمام استان در نظر گرفته شد ه بود که با مشارکت مودیان، کل اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها تأمین شد.

پورمختار اضافه کرد: طرح نیمه‌تمام بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه با مشارکت سه هزار و۶۴۳ مودی مالیاتی، رتبه سوم کشوری را از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان به خود اختصاص داده و طرح احداث راه اصلی خوی ـ قطور ـ رازی نیز با انتخاب دو هزار و ۴۱۲ مودی، رتبه دوازدهم کشور از نظر میزان مشارکت مودیان را کسب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: هفت ماه نخست امسال، ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در آذربایجان غربی وصول شده که ۵۰ درصد آن از محل مقابله با فرار مالیاتی و واقعی‌سازی درآمد مودیان، به‌ویژه فعالان اقتصادی پردرآمد، محقق و مالیات ۷۷ درصد صاحبان مشاغل، از جمله اصناف و کسبه کوچک در آذربایجان غربی، صفر اعلام شده است.