استاندار گیلان با اشاره به حضور حدود ۵۰ کشتی در نوبت تخلیه و بارگیری در بنادر استان، توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های منطقه را از مسیر‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان دانست.

مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار مراسم گرامیداشت بسیج اصناف گیلان با حضور هادی حق شناس استاندار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در مراسم گرامیداشت بسیج اصناف به مناسبت هفته بسیج که در سالن اجتماعات اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان برگزار شد، با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در حاشیه دریای کاسپین، گفت: گیلان از گذشته، یکی از مسیر‌های ارتباطی ایران با اروپا بوده و امروز نیز باید سهم بیشتری از تجارت دریایی و مبادلات اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به حضور حدود ۵۰ کشتی در نوبت تخلیه و بارگیری در بنادر استان، افزود: بخش قابل توجهی از کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور، از جمله روغن، قابلیت تأمین از مسیر کشور‌هایی مانند روسیه و قزاقستان را دارد و تجار ایرانی، به ویژه بازرگانان گیلانی، باید نقش بیشتری در این مبادلات ایفا کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور نباید به تخلیه و بارگیری کالا محدود شود، گفت: حمل و نقل، خدمات بندری، بیمه، بانکداری، تعمیر کشتی، آموزش دریانوردی و گردشگری دریایی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در گیلان را فراهم کنند.

حق‌شناس همچنین احیای جایگاه گیلان در حوزه آموزش‌های دریایی را از ضرورت‌های توسعه اقتصاد دریامحور استان عنوان کرد.

واردات گندم و صادرات محصولات فرآوری‌شده، فرصتی برای کارخانه‌های آرد گیلان

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت خالی بخشی از کارخانه‌های آرد استان، گفت: می‌توان با واردات گندم باکیفیت از کشور‌هایی مانند قزاقستان، ظرفیت‌های بدون استفاده این کارخانه‌ها را فعال کرد و پس از فرآوری، محصولات نهایی را به کشور‌های منطقه صادر کرد.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری گیلان، افزود: هنوز از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی به اندازه کافی استفاده نشده است و باید زمینه مشارکت بیشتر مردم استان در فعالیت‌های تجاری فراهم شود.

ارزش افزوده محصولات کشاورزی باید در گیلان باقی بماند

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات را از الزامات رشد اقتصادی گیلان دانست و گفت: محصولاتی مانند مرکبات، کیوی، چای و برنج باید از طریق سورتینگ، بسته‌بندی، نگهداری و فرآوری، با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند تا اشتغال و منافع اقتصادی حاصل از آن‌ها در استان باقی بماند.

هادی حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک هفته بسیج و قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان، افزود: کشور در مقطع تاریخی مهمی قرار دارد و با وجود تهدید‌ها و جنگ‌های مختلف، تمامیت ارضی ایران در سال‌های پس از انقلاب حفظ شده است.

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور، اضافه کرد: همراهی مردم تنها به نیرو‌های حاضر در میدان محدود نمی‌شود، بلکه بازاریان و اصناف نیز با وجود گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی، پای کشور ایستاده‌اند و این همراهی شایسته قدردانی است.

استاندار همچنین با اشاره به تحولات جنگ‌های اخیر و مواضع رئیس جمهور آمریکا، گفت: ترامپ در مقاطعی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ایران شد، اما امروز همان طرف درخواست بازگشایی تنگه هرمز را مطرح می‌کند که نقش نیرو‌های مسلح در شکل‌گیری این شرایط تعیین‌کننده بوده است.