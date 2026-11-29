هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، رادیو صبا با مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های شاد، موسیقی‌محور و روایت‌محور، از «نت زندگی» و «صبامک» تا «مشتاق دیدار» و «بهانه آفرینش»، به استقبال این مناسبت می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه رادیویی هم‌زمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، جایگاه و نقش مادر و زن ایرانی را در خانواده و جامعه به تصویر می‌کشد.

برنامه‌های «نت زندگی»، «صبح صبا»، «مشتاق دیدار»، «صبامک» و «عصر صبا» روز دوشنبه ۹ آذر، با رویکرد‌های متفاوت به استقبال این مناسبت می‌روند.

برنامه موسیقی‌محور «نت زندگی» با پخش موسیقی‌های شاد و ترانه‌های درخواستی مخاطبان، روز مادر را گرامی می‌دارد.

«صبامک» نیز به‌عنوان برنامه‌ای مخاطب‌محور، با ترکیبی از موسیقی و طنز آهنگ، لحظاتی شاد و صمیمی برای شنوندگان رقم می‌زند.

برنامه «عصر صبا» هم با توجه به توانمندی‌ها، ویژگی‌ها و نقش مادران در خانواده ، همراه مخاطبان می‌شود و به پاسداشت جایگاه آنان می‌پردازد.

در این میان، «صبح صبا» با نگاهی به مفهوم «مام وطن» و پیوند عاطفی مادر و سرزمین، به تقارن این مناسبت با روز ملی جزایر سه‌گانه ایرانی توجه می‌کند.

«مشتاق دیدار» نیز با روایت قصه‌ها و خاطرات مادرانه به قلم و اجرای امیرحسین مدرس، یادآور صدا‌های ماندگار مادران می‌شود.

همچنین ویژه‌برنامه «بهانه آفرینش» یکشنبه ۸ آذر، در شب میلاد حضرت زهرا (س)، با حضور چهار نسل از بانوان ایرانی، به روایت تجربه‌ها، هویت و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف می‌پردازد.

رادیو صبا با این مجموعه برنامه‌ها تلاش دارد ضمن گرامیداشت مقام مادر، جلوه‌هایی از عشق، توانمندی و نقش ماندگار زنان ایرانی در ساخت خانواده و جامعه را بازتاب دهد.