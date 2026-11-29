به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب کرمان ، فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اعلام این خبر گفت: میزان جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی منطقه طی ۶ ماه نخست امسال به ۱۴۵ درصد سهمیه تعیین‌شده رسید.

وی افزود: این عملکرد فراتر از برنامه، نتیجه تلاش مرغداران، همکاری تشکل‌های مرتبط و نظارت مستمر کارشناسان است.

سالاری با اشاره به نقش افزایش جوجه‌ریزی در تأمین پایدار گوشت مرغ و امنیت غذایی، بر هماهنگی با اتحادیه‌ها و انجمن‌های پرورش‌دهندگان و استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌های تولیدی برای تحقق اهداف سند امنیت غذایی تأکید کرد.