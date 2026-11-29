تحقق ۱۴۵ درصدی جوجهریزی در جنوب کرمان
جوجهریزی واحدهای پرورش مرغ گوشتی جنوب کرمان در نیمه نخست امسال با تحقق ۱۴۵ درصدی، از سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب کرمان
، فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اعلام این خبر گفت: میزان جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی منطقه طی ۶ ماه نخست امسال به ۱۴۵ درصد سهمیه تعیینشده رسید.
وی افزود: این عملکرد فراتر از برنامه، نتیجه تلاش مرغداران، همکاری تشکلهای مرتبط و نظارت مستمر کارشناسان است.
سالاری با اشاره به نقش افزایش جوجهریزی در تأمین پایدار گوشت مرغ و امنیت غذایی، بر هماهنگی با اتحادیهها و انجمنهای پرورشدهندگان و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی برای تحقق اهداف سند امنیت غذایی تأکید کرد.