به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش مکتوب خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی سه روزه ارتش میانمار در مناطق تحت کنترل شورشیان نزدیک به ۶۰ کشته بر جا گذاشته است.

بر اساس این گزارش، تنها در بمباران روز شنبه، به ویژه در حمله به خانه‌ای که در آن یک عروسی در حال برگزاری بود، دست کم ۳۰ نفر جان باختند.

عکس‌هایی که هنوز امکان تایید آن‌ها از سوی خبرگزاری فرانسه وجود ندارد، شش جسد را پس از حمله در روستایی در منطقه مو بای، در مرز بین ایالت شان و ایالت کایاه در شرق میانمار نشان می‌دهد.

رئیس بنیاد نوای او یائونگ چی، که در اردوگاه‌ها به آوارگان کمک می‌کند، گفت: می‌تواند تعداد کشته‌ها را ۲۱ نفر، از جمله پنج کودک، و شمار زخمی‌ها را بیش از ۴۰ تایید کند. وی در اظهاراتش گفت بمب دوم پس از رسیدن امدادگران پرتاب شد.

به گفته شاهدان، در بخش دیگری از کشور، ۹ نفر در حمله هوایی دیگری به بازاری در مراوک-یو، در ایالت راخین غربی، کشته شدند.

یک شاهد محلی از کشته شدن ۹ نفر خبر داد. تصاویر خبرگزاری فرانسه از صحنه، ساکنان را در حال عبور از میان آوار نشان می‌داد، در حالی که بستگان داغدار برای اجسادی که در جا‌های دیگر ردیف شده بودند، سوگواری می‌کردند.