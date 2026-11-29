سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم از بررسی مشکلات بهداشت محیطی و راهکار‌های پیشگیری از سقط عمدی جنین در نشست شورای سلامت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم، در این نشست با اشاره به دو دستور کار اصلی شورای سلامت اظهار داشت: بررسی چالش‌های بهداشت محیطی و اجرای مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار این نشست قرار داشت.

وی افزود: مشکلات فاضلاب روستای خوانسار، جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب، وضعیت کشتارگاه و نحوه دفع بهداشتی زباله‌ها و پسماند‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

رسایی با اشاره به محدودیت منابع و مشکلات مالی دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل بهداشتی و زیست‌محیطی و افزایش همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم در ادامه، با اشاره به موضوع سقط عمدی و غیرعمدی جنین، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از سقط عمدی عنوان کرد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از روند کاهشی شاخص‌های جمعیتی شهرستان بر اساس آمار تولد‌ها و بارداری‌های منجر به تولد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، هشدار داد: تداوم این روند می‌تواند در آینده پیامد‌های جدی جمعیتی برای شهرستان به همراه داشته باشد.

رسایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به عرضه و فروش دارو‌های غیرمجاز سقط جنین در سطح شهرستان ابراز نگرانی کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

وی در پایان از تصویب تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور اعضا و دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این کمیته با هدف فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از سقط‌های عمدی و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت فعالیت خواهد کرد