رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویت‌بخشی به موضوعات اقتصادی درفرایند تدوین دستورکار‌های مجلس، گفت: در جلسات آینده مجلس، موضوعات اقتصادی و ماده‌واحده‌های مرتبط را با اولویت دنبال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در تذکری با اشاره به گرانی‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، گفت: مردم منتظر هستند که مجلس مباحث تقنینی و نظارتی در خصوص مسائل اقتصادی و گرانی‌ها و راهکاری این مشکلات داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: مردم سؤال دارند که در مجلس چه می‌کنید و ما نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ارائه به آنها نداریم؛ از این رو خواهشمندم مباحث اقتصادی مردم را سامان دهیم. نیاز است جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود تا ایشان توضیحات لازم را درباره مسائل به وجود آمده و راهکار‌های حل آنها ارائه کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس همچنین با اشاره به موضوع قیمت ارز، تصریح کرد: در این راستا، تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ داریم و اعلام جرم علیه رئیس بانک مرکزی نیز مطرح است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مباحث اقتصادی را داریم که این موضوع نیز با توجه به ماده ۲۲۰ باید در دستور کار قرار گیرد؛ اینها نکاتی است که باید به آنها توجه شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: همان‌طور که در صحن نیز گفته شد، ما حتماً به سمت موضوعات اقتصادی با اولویت خواهیم رفت و دستورات بعدی نیز به همین شکل خواهد بود و حتماً ماده واحده‌ها را دنبال خواهیم کرد. همچنین نشست‌های اقتصادی را نیز برگزار می‌کنیم.