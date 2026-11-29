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این هفته یکی از پربارش ترین هفته های پاییز امسال در کشور است. استان اردبیل هم از این بارندگی ها سهم قابل توجهی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی اردبیل با تشریح پدیدههای جوی مورد انتظار، از بارش قابل توجه باران و برف در استان در هفته پیشرو خبر داد.
وی افزود: امروز آسمان نقاط شمالی استان اردبیل نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعتها همراه با بارش پراکنده باران، در مناطق مرکزی کمی تا نیمه ابری با وزش باد و در جنوب نیمه ابری در برخی نقاط با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: آسمان استان روز دوشنبه نیمه ابری با وزش باد خواهد بود که به تدریج با افزایش ابر و در بعضی ساعتها با بارش پراکنده و از اواخر وقت در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق همراه خواهد شد.
وی اضافه کرد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز آسمان استان ابری و با کاهش نسبی دما همراه خواهد بود و بارش متناوب باران در شمال استان اردبیل، بارش باران و برف در مناطق مرکزی و جنوبی و در ارتفاعات بارش برف مورد انتظار است.
کوهی عنوان کرد: همچنین برای روزهای پنجشنبه و جمعه، آسمان شمال استان اردبیل نیمه ابری تا ابری با وزش باد و بارش پراکنده در بعضی ساعتها، برای مناطق مرکزی و جنوبی آسمان نیمه ابری تا ابری و مهآلود با حاکمیت هوای سرد و در برخی نقاط با بارش خفیف برف پیشبینی میشود.