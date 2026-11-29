به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی اردبیل با تشریح پدیده‌های جوی مورد انتظار، از بارش قابل توجه باران و برف در استان در هفته پیش‌رو خبر داد.

وی افزود: امروز آسمان نقاط شمالی استان اردبیل نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با بارش پراکنده باران، در مناطق مرکزی کمی تا نیمه ابری با وزش باد و در جنوب نیمه ابری در برخی نقاط با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: آسمان استان روز دوشنبه نیمه ابری با وزش باد خواهد بود که به تدریج با افزایش ابر و در بعضی ساعت‌ها با بارش پراکنده و از اواخر وقت در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق همراه خواهد شد.

وی اضافه کرد: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه نیز آسمان استان ابری و با کاهش نسبی دما همراه خواهد بود و بارش متناوب باران در شمال استان اردبیل، بارش باران و برف در مناطق مرکزی و جنوبی و در ارتفاعات بارش برف مورد انتظار است.

کوهی عنوان کرد: همچنین برای روز‌های پنجشنبه و جمعه، آسمان شمال استان اردبیل نیمه ابری تا ابری با وزش باد و بارش پراکنده در بعضی ساعت‌ها، برای مناطق مرکزی و جنوبی آسمان نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود با حاکمیت هوای سرد و در برخی نقاط با بارش خفیف برف پیش‌بینی می‌شود.