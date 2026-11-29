با بازسازی ردیف سوم گازی پالایشگاه ششم در مدت چهار ماه و جبران کاهش خوراک بخشی از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های چهارم و ششم پارس جنوبی به مدار تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ بازسازی ردیف سوم گازی پالایشگاه ششم پایان تیر آغاز شد و این ردیف پس از چهار ماه فعالیت فشرده مهندسی، تعمیراتی و اجرایی، آبان امسال به چرخه تولید بازگشت.

هم‌زمان با بازسازی پالایشگاه ششم، اقدام‌های متعددی برای بازگرداندن ردیف‌های یک و چهار پالایشگاه چهارم به چرخه تولید و جبران کمبود خوراک ناشی از حوادث و توقف خطوط و تأسیسات دریایی انجام شد.

در این مسیر، راه‌اندازی پالایشگاه چهارم و دریافت خوراک از سکو‌های دریایی، انتقال گاز غنی به خط پنجم سراسری و استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های سایت ۲ و فجرجم، به افزایش تولید ۱۴ و ۲۵ میلیون مترمکعب گاز ترش مرطوب انجامید.

با راه‌اندازی پالایشگاه ششم و افزایش ارسال گاز غنی به خط پنجم سراسری نیز ۱۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز ترش افزوده شد.

از دیگر اقدام‌های انجام‌شده می‌توان به ارسال گاز پالایشگاه چهارم به پتروشیمی بوشهر با هدف انتقال گاز شیرین به پتروشیمی دماوند، جبران کمبود خوراک ناشی از حادثه سکوی دریایی ۱۴ D و تکمیل بازسازی ردیف‌های اول و چهارم پالایشگاه اشاره کرد.

این اقدام‌ها به‌ترتیب افزایش تولید ۲، ۱۴، ۱۸ و ۱۸ میلیون مترمکعب را به همراه داشت که دو مورد پایانی مربوط به گاز ترش خشک است.