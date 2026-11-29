رئیس بیمارستان حکمت ساری گفت: این مرکز درمانی پس از ارزیابی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رعایت استانداردهای تعیین‌شده، به‌عنوان نخستین بیمارستان بدون دخانیات استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دکتر خورشیدی رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی حکمت ساری با اشاره به معرفی این مرکز به‌عنوان نخستین بیمارستان بدون دخانیات مازندران گفت: این موفقیت پس از ارزیابی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بر اساس ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی آن به دست آمد.

وی افزود: بیمارستان حکمت با تلاش کارکنان و رعایت همه استانداردهای تعریف‌شده، موفق به کسب این عنوان شد.

خورشیدی ابراز امیدواری کرد این دستاورد الگویی برای دیگر مراکز بهداشتی و درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های استان باشد تا با اجرای استانداردهای مربوط و دریافت گواهینامه بیمارستان بدون دخانیات، در کاهش مصرف دخانیات در مازندران نقش مؤثری ایفا کنند.