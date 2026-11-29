به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت اظهار داشت: شکست دشمن بدون تردید اتفاق افتاده و نمونه و دلیل بزرگ آن این است که دشمن عقب‌نشینی کرده است. اگر دشمن می‌توانست با اقدامات نظامی به اهدافش برسد، هرگز اقدامات نظامی‌اش را متوقف نمی‌کرد؛ همان ۱۲ روز را ادامه می‌داد.

وی افزود: اگر دشمن می‌دانست که با اقدامات نظامی، هدفش محقق می‌شود، بعد از ۲۵ روز سراغ واسطه برای تفاهم‌نامه و توافق‌نامه نمی‌رفت و بعد از ۳۹ یا ۴۰ روز جنگ را به اتمام نمی‌رساند. اینکه دشمن جنگ را به اتمام رساند، به خاطر این است که ناامید شد و دید نمی‌تواند این کار را بکند.

خبر‌های تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد