برای فعالیت در حوزه بصیرت‌افزایی حتماً باید چنین ستادی تشکیل می‌دادیم و برنامه‌های مدونی تدوین می‌کردیم. بازتولید حوادث اتفاق‌افتاده در قالب گرامیداشت باعث می‌شود عوامل متعدد بصیرت‌زا برای حضور مردم در صحنه و مدیریت آن فراهم شود و اقتضا می‌کند این موضوع را به‌طور جدی دنبال کنیم. وقایع تاریخ معاصر نشان می‌دهد که با حضور مردم در صحنه، مسائل به‌خوبی هدایت و مدیریت شده و نتایج خوبی حاصل شده است.

سردار حسین محبی، رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت در جلسه مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت با گرامیداشت هفته مادر و زن اظهار کرد: لازمه انجام کار سیستمی و هدفمند، تشکیل یک ستاد بود.

آمریکا از سال ۱۳۳۲ دشمنی خود با ملت ایران را آغاز کرد

وی با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران گفت: آمریکا از دیرباز دشمنی خود را با ملت ایران نشان داده است. این دشمنی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و محدود به شروع فعالیت جمهوری اسلامی نیست. آمریکا از همان زمان با روی کار آوردن حکومت‌های جنایتکار و غارت منابع ملی ایران، دشمنی خود را استمرار بخشید و این روند تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت. با ظهور جمهوری اسلامی، این دشمنی تعمیق شد و آمریکا گاهی با تهاجم حزب بعث، گاهی با محاصره اقتصادی، گاهی با جنگ روانی و گاهی با فشار سیاسی، دشمنی خود علیه ایران را ادامه داده است.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت سپس با اشاره به رهنمود‌های قرآن کریم اظهار کرد: در قرآن نیز بیان شده است که دشمنان همواره با شما در جنگ خواهند بود تا شما را از مراسم و دینتان بازگردانند. دشمنی آمریکا هرگز قطع نشده و قطع نخواهد شد و جلوه‌های مختلف خود را نشان داده است.

وی با اشاره به وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حماسه ۹ دی تصریح کرد: وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸ و ۹ دی بدون تردید با برنامه‌ریزی و پشتیبانی دشمن آمریکایی همراه بود، اما ملت ایران خیلی زود دست دشمن را در این دخالت‌ها و نفوذ‌ها تشخیص دادند و آگاهانه و خودجوش به میدان آمدند و بساط سربازان دشمن را جمع کردند و افتخارآفرین شدند.

دشمنی‌های دشمنان در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و در جنگ دوم خود را نشان داد. دشمن وقتی مقاومت ملت ایران را در این جنگ مشاهده کرد، به ظاهر کوتاه آمد، اما حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را برنامه‌ریزی و پشتیبانی کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت گفت: این وقایع در ظاهر اعتراضات مردمی بود، اما اعتراضات مردمی هرگز به‌صورت یکدست و هم‌زمان به خیابان‌ها نمی‌ریختند؛ این حوادث به‌نحوی پیش رفت که به صدمه زدن به اموال عمومی و مبارزه سخت با نیرو‌های امنیتی منتهی شد. البته دشمن بعداً به‌صراحت خود را رسوا کرد و گفت که این وقایع را رقم زده است. مردم در ۲۲ دی‌ماه به میدان آمدند و توانستند یوم‌الله دیگری را به تاریخ کشور اضافه کنند. امروز فاصله هشتم تا ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ به عنوان دهه بصیرت و مقاومت نام‌گذاری شده است. این دهه می‌تواند بصیرت و قدرت تولید کند و مسیر مقابله با دشمن را تقویت و استمرار ببخشد.

برنامه‌ریزی ستاد با مشارکت ۴۳ دستگاه و نهاد

وی با اشاره به اعضای ۴۳گانه و اقدامات ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت گفت: اگر فکر می‌کنید برای تحقق اهداف ۱۱گانه ستاد، نیاز به اضافه شدن اعضای بیشتری به ترکیب ۴۳ ارگان فعلی وجود دارد، باید امروز در این جلسه درباره آن تصمیم‌گیری کنید. اعضا، کارکردها، برنامه‌های ۲۰گانه ستاد و همچنین بازخوردگیری از برنامه‌ها را پیشنهاد داده‌ایم تا امروز با اعلام نظر دوستان، آن را کامل کنیم و بتوانیم در سال جاری نقشه شوم دشمن را نقش بر آب کنیم.

عقب‌نشینی دشمن از اقدامات نظامی، نشانه شکست اوست

محبی با بیان اینکه دشمن در عملیات نظامی شکست خورده است، گفت: مصادیق شکست دشمن در ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی اتفاق افتاده است. دلیل بزرگ این شکست نیز عقب‌نشینی دشمن از تهاجم و اقدامات نظامی است. بدانید اگر دولت با اقدامات نظامی به اهدافش می‌رسید، بعد از ۲۵ روز سراغ واسطه برای توافق‌نامه نمی‌رفت و بعد از ۳۹ روز جنگ را به پایان نمی‌رساند. پیش از جنگ رمضان، انواع شناور‌ها روزانه ۲۸۵ تردد در تنگه هرمز داشتند که ۲۳۲ تردد مربوط به شناور‌های آمریکایی‌ها بود، اما امرو ز حتی یک تردد هم ندارند و این موضوع برای آمریکایی‌ها غیرقابل قبول است.

دشمن در پی جبران شکست‌های خود با تحریک گروه‌های مسلح است

وی با اشاره به تحرکات آمریکا در مناطق مختلف جهان اظهار کرد: امروز آمریکا به کنیا و شاخ آفریقا رفته و در حال ساخت پایگاه است. دشمن برای جبران شکست‌های خود در پی دستاوردسازی از طریق تحریک گروه‌هایی است که از قبل مسلح کرده و ممکن است با تحرکاتی که به واسطه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه انجام دهد، به دنبال تحقق اهداف خود باشد. ما نیز در ستاد برای ایجاد آمادگی و زمینه‌سازی جهت حضور مردم در میدان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم. اگر مردم از توطئه دشمن باخبر باشند، حتماً همانند ۲۷۱ شب حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، در این ایام نیز جدیت خود را حفظ خواهند کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان ملی کشور گفت: تنها راه بازدارندگی، ایران قوی و روزبه‌روز قوی‌تر شدن آن است. آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی مردم از مهم‌ترین راه‌های بازدارندگی به شمار می‌رود و ما در ستاد از ظرفیت همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد.