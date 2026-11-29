کارگاه پرورش قارچ دکمه‌ای مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای یاسوج، با هدف ارتقای مهارت‌های عملی کارآموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار فعالیت می‌کند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی رزم خواه، مربی کشاورزی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره یک یاسوج، با اشاره به فعالیت این کارگاه گفت: ساختمان و زیرساخت‌های کارگاه از سوی مرکز فنی و حرفه‌ای تأمین شده و بخش خصوصی نیز با فراهم کردن کمپوست و تجهیزات مورد نیاز، مسئولیت اجرای فعالیت‌های تولیدی را بر عهده دارد.

وی افزود: در کنار فعالیت تولیدی، زمینه آموزش عملی کارآموزان نیز فراهم شده و در هر دوره حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از مهارت‌آموزان، مراحل مختلف پرورش قارچ را به‌صورت عملی فرا می‌گیرند.

رزم خواه با بیان اینکه رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و عملی است، ادامه داد: هدف این است که کارآموزان پس از پایان دوره، با تجربه حضور در محیط واقعی کار، آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را داشته باشند و بدون دغدغه فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کنند.

مربی کشاورزی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره یک یاسوج، مدت برگزاری دوره پرورش قارچ دکمه‌ای را حدود یک‌ونیم تا دو ماه اعلام کرد و افزود: این دوره در مجموع ۱۸۵ ساعت آموزشی دارد که ۶۹ ساعت آن به آموزش نظری و ۱۱۶ ساعت به آموزش عملی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در این دوره، کارآموزان با تمام مراحل پرورش قارچ دکمه‌ای و اصول سالن‌داری آشنا می‌شوند و آموزش‌ها از مراحل ابتدایی تا پایان فرایند تولید را دربرمی‌گیرد.