هم‌زمان با هفته زن و مادر و در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از معصومه میرزایی، مادر و همسر شهید، به پاس صبر، ایثار و فداکاری‌های وی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با هفته زن و مادر و در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از معصومه میرزایی، مادر و همسر شهید، به پاس صبر، ایثار و فداکاری‌های وی تجلیل شد.

سرتیپ دوم پاسدار تقی نجمی در این مراسم با گرامیداشت مقام زن و مادر، اظهار کرد: مادران و همسران شهدا با صبر و استقامت خود، نقش ارزشمندی در حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های کشور داشته‌اند و تکریم این بانوان، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدا آذربایجان غربی نیز با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا گفت: مادران و همسران شهدا با فداکاری و ایثار، الگو‌های ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده هستند و تجلیل از آنان فرصتی برای قدردانی از سال‌ها صبوری و مجاهدت این بانوان است.

معصومه میرزایی، همسر شهید اسماعیل رستمی و مادر شهید سهراب رستمی است.