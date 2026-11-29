سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ایذه گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تداوم طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی، ۱۵ واحد صنفی متخلف در سطح شهرستان شناسایی و مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین کیانی افزود: در جریان بازدید‌های مستمر و هدفمند کارشناسان بهداشت محیط، ۱۵ واحد صنفی متخلف در سطح شهرستان ایذه شناسایی و مهر و موم شدند.

وی ادامه داد: این واحد‌های متخلف شامل ۲ اغذیه‌فروشی، یک لبنیاتی، یک شیرینی فروشی، یک مرغ فروشی، ۲ آرایشگاه مردانه، یک عطاری، ۲ نانوایی، ۳ قصابی، یک کیوسک ثابت مواد غذایی و یک خواربارفروشی است به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و بی‌توجهی به اخطار‌های قبلی، با دستور مقام قضایی مهر و موم شدند.