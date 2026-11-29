



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن طرح بزرگراه کمربندی شمال‌شرق شیراز در مراحل پایانی تشریفات اجرایی خبر داد و گفت: با تکمیل فرایند‌های انتخاب مجری و ابلاغ قرارداد که پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده انجام شود، زمینه آغاز عملیات اجرایی ۲۲ کیلومتر باقی‌مانده این بزرگراه فراهم خواهد شد.

جعفر قادری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بزرگراه کمربندی شمال‌شرق شیراز اظهار کرد: این بزرگراه در مجموع ۳۶ کیلومتر طول دارد که ۱۴ کیلومتر آن در حدفاصل زیباشهر در محور شیراز ـ اصفهان تا آرامستان احمدی در محور شیراز ـ خرامه طی سال‌های گذشته احداث شده و اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: ۲۲ کیلومتر باقی‌مانده این مسیر از آرامستان احمدی آغاز می‌شود و تا تقاطع خلیج‌فارس در محدوده پل فسا امتداد می‌یابد که اجرای آن نقش مهمی در تکمیل رینگ اول کمربندی شیراز و سامان‌دهی تردد خودرو‌ها در محدوده شرقی و شمال‌شرقی این کلان‌شهر خواهد داشت.

قادری درباره مشخصات فنی بخش باقی‌مانده پروژه بیان کرد: عملیات اجرایی این بخش شامل احداث مسیر چهارخطه به طول ۲۲ کیلومتر، سه تقاطع غیرهمسطح، سه تونل با مجموع طول تقریبی هزار متر، پل بزرگ روی رودخانه خشک، چندین پل بزرگ دیگر، دیوارسازی و اجرای سایر ابنیه و تأسیسات موردنیاز است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، هزینه اجرای این پروژه با احتساب ضرایب پیمان، تعدیل، مابه‌التفاوت‌ها، بیمه، مالیات، هزینه‌های آزمایشگاه و مشاور و سایر هزینه‌های جانبی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با تشریح سازوکار تأمین مالی بزرگراه کمربندی شمال‌شرق شیراز گفت: برای اجرای این طرح، تفاهم‌نامه و قرارداد مشارکت در دو مرحله میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت آریامسیر پارس و شهرداری شیراز منعقد شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرایند‌های باقی‌مانده برای آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: تعیین شیوه انتخاب مجری، انجام تشریفات قانونی مربوط به آن و ابلاغ قرارداد از جمله مراحل پیش‌روست که پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به نتیجه برسد؛ البته تحقق این زمان‌بندی به تکمیل مراحل اداری و تصویب نهایی بستگی دارد.

قادری همچنین درباره زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پروژه نیز بیان کرد: برآورد اولیه این است که در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی از سوی سرمایه‌گذاران و نبود موانع جدی اجرایی، بخش باقی‌مانده بزرگراه طی حدود دو سال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به آثار ترافیکی اجرای این طرح اظهار کرد: تکمیل بزرگراه کمربندی شمال‌شرق شیراز علاوه بر تکمیل رینگ اول کمربندی این کلان‌شهر، امکان تردد مستقیم‌تر خودرو‌هایی را فراهم می‌کند که از آزادراه اصفهان ـ شیراز به سمت مناطق شرقی استان حرکت می‌کنند.

قادری در ادامه افزود: بهره‌برداری از این محور می‌تواند با کاهش ورود ترافیک عبوری به معابر شهری، به بهبود جریان تردد، افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و ارتقای ارتباط شبکه راه‌های پیرامونی شیراز کمک کند.