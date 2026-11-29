۸ آذر، برگزاری آیین برافراشته شدن پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم اروندکنار از توابع آبادان

۸ آذر، برگزاری آیین برافراشته شدن پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم اروندکنار از توابع آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم جشن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و آیین برافراشته شدن پرچم اهدایی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به مردم اروندکنار یکشنبه هشتم آذر ماه ساعت ۲۰ با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور اروندکنار برگزار خواهد شد.

این مراسم در اروندکنار مسجد امام صادق (ع) محل اجتماع شبانه مردم این شهر برگزار می‌شود.

از مردم اروندکنار برای حضور پرشور در این مراسم دعوت شده است.