به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در راستای آماده‌سازی ظرفیت‌ها و تسهیل امور اعتکاف‌، جلسه ستاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و پشتیبانی اعتکاف استان خراسان شمالی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و رؤسای دستگاه‌های خدمت‌رسان اعتکاف برگزار شد.

حجت الاسلام هدایتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این نشست، با اشاره به نقش کلیدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در فراهم آوردن بسترهای رفاهی، امنیتی و خدماتی ، بر ضرورت هم‌افزایی میان تمامی بخش‌ها برای برگزاری اعتکافی در شأنِ هم استانی ها تأکید کرد.

وی هدف از این تشکیل این ستاد را مدیریت هوشمندانه منابع و پاسخگویی سریع به نیازهای اعتکاف‌کنندگان در سطح استان بیان کرد .