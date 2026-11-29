۱۰۰ نفر از مداحان آذربایجان غربی به مشهد مقدس و زیارت مزار رهبر شهید انقلاب اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۰۰ نفر از مداحان آذربایجان غربی به مشهد مقدس و زیارت مزار رهبر شهید انقلاب اعزام شدند.

مسئول هیات رزمندگان اسلام آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: همه ساله در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها تعدادی از مداحان به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی اعزام می‌شدند که امسال این برنامه در مزار رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.

رسول اقدمی افزود: ۱۰۰ مداح آذربایجان غربی در قالب ۳ اتوبوس در این آیین شرکت می‌کنند.