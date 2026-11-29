نقش زنان در دفاع از میهن تنها به سال‌های جنگ محدود نماند؛ آنان دیروز و امروز با مسئولیت‌پذیری و حضور در عرصه‌های مختلف، در پاسداری از امنیت و هویت کشور سهم داشته‌اند.

زنان؛ نقش‌آفرینان ماندگار دفاع از میهن در دوران جنگ و پس از آن

زنان؛ نقش‌آفرینان ماندگار دفاع از میهن در دوران جنگ و پس از آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، زنان ایرانی در سال‌های دفاع مقدس با حضور در عرصه‌های مختلف پشتیبانی، درمان، اطلاع‌رسانی و مدیریت خانواده، نقشی مهم در تداوم مقاومت و پشتیبانی از رزمندگان ایفا کردند.

پرستاری از مجروحان، پشتیبانی از نیروهای حاضر در جبهه، اعزام نیرو و ساماندهی امور پشت جبهه، بخشی از تلاش‌های زنان در آن دوران بود. شماری از آنان نیز با حضور در مناطق جنگی و برخی با تقدیم همسران و فرزندان خود، در تاریخ دفاع از میهن نقش‌آفرینی کردند.

فعالیت زنان به پشت جبهه محدود نبود و در حوزه‌های امداد، آموزش، تولید و حفظ آرامش اجتماعی نیز حضور مؤثری داشتند.

امروز نیز زنان با حضور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در پاسداری از کشور را ادامه می‌دهند.

بازخوانی این نقش و ثبت روایت ایثار زنان، فرصتی برای انتقال تجربه‌های نسل دفاع مقدس به نسل‌های جدید است؛ نسلی که باید بداند امنیت و عزت کشور حاصل تلاش و ایستادگی زنان و مردانی است که در عرصه‌های گوناگون از میهن دفاع کردند.

پاسداشت نقش زنان در دفاع مقدس، بخشی از صیانت از حافظه تاریخی ملت و بازشناسی سهم آنان در دفاع از ایران است.

گزارش از رضا حمزه پور