فرمانده انتظامی سیرجان از پایان قدرت نمایی ۷ عامل وقوع ۳ تیراندازی خیابانی و اخلال در نظم و امنیت عمومی در عملیات‌های یک ماه اخیر پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی سیرجان از پایان قدرت نمایی ۷ عامل وقوع ۳ تیراندازی خیابانی و اخلال در نظم و امنیت عمومی در عملیات‌های یک ماه اخیر پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان‌نژاد گفت: در طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی اخیر۷ نفر عامل وقوع ۳ تیراندازی خیابانی و اقدام به نزاع و تخریب اموال عمومی دستگیر و ۶ قبضه سلاح گرم از آن‌ها کشف و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سیرجان در این خصوص بر برخورد قاطع با برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان تأکید کرد.