تیم ملی پاراتکواندو ایران پس از حضور در رقابت‌های فینال جایزه بزرگ آستانا قزاقستان و کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز، به کشور بازگشت.

بازگشت پاراتکواندوکاران به وطن بعد از کسب سه مدال رنگارنگ

بازگشت پاراتکواندوکاران به وطن بعد از کسب سه مدال رنگارنگ



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی پاراتکواندو ایران پس از حضور در مرحله نهایی رقابت‌های جایزه بزرگ ۲۰۲۶ که ۶ آذرماه در شهر آستانا قزاقستان برگزار شد، با کسب سه مدال ارزشمند به کار خود پایان داد.

نمایندگان کشورمان در این مسابقات موفق شدند یک مدال طلا توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس، یک مدال نقره توسط مریم عبدالله‌پور و یک مدال برنز توسط زهرا رحیمی کسب کنند و بار دیگر توانمندی پاراتکواندو ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارند.

حقیقت‌شناس بر سکوی نخست ایستاد

امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان کلاس K۴۴، با عملکردی مقتدرانه به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت. وی در مسیر قهرمانی، ابتدا جووخیر علیکولوف از ازبکستان را شکست داد و سپس با برتری برابر والتر سدانو دلفینو د اولیویرا از برزیل، راهی دیدار نهایی شد.

حقیقت‌شناس در فینال نیز مقابل خوان دیه‌گو گارسیا لوپز از مکزیک به پیروزی رسید و با کسب مدال طلا، افتخار دیگری را برای پاراتکواندو ایران رقم زد.

عبدالله‌پور و رحیمی روی سکوی مدال‌آوری

مریم عبدالله‌پور در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان کلاس K۴۴، پس از پیروزی برابر سیلوانا مایارا کاردوسو فرناندس از برزیل و لی یو جیه از چین، به دیدار نهایی راه یافت؛ اما به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست در فینال حضور پیدا کند و به مدال نقره بسنده کرد.

زهرا رحیمی دیگر نماینده ایران در این وزن نیز پس از پیروزی مقابل گامزه اوزجان از ترکیه، در مرحله نیمه‌نهایی برابر ماریا ادواردا ماچادو استامپف از برزیل شکست خورد. وی با توجه به شرایط جدول و عدم حضور حریف چینی، به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

در پایان این مسابقات، تیم ملی پاراتکواندو ایران با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز، حضور موفقی در فینال گرندپری ۲۰۲۶ آستانا داشت و نمایندگان کشورمان با این دستاورد، بار دیگر توانایی و ظرفیت پاراتکواندو ایران در رقابت‌های سطح بالای جهانی را نشان دادند.