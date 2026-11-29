با موافقت مجلس شورای اسلامی به منظور صیانت از کارکنان و حفظ امنیت مأموریت‌های محوله، معاونت حفاظت در وزارت اطلاعات به سازمان ارتقا می‌یابد و تحت عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، با ماده یک این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

لازم به ذکر است که با پیشنهاد مصطفی طاهری ماده یک طرح مذکور، اصلاح کل شد.

بر اساس ماده ۱ اصلاحی- یک ماده به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲/۵/۲۷ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۹ مکرر-

الف) به منظور انطباق آیین‌نامه‌ها و ضوابط داخلی با شرع و صیانت شرعی در مأموریت‌های محوله به وزارت اطلاعات، «نماینده ولی فقیه در وزارت اطلاعات» با حکم مقام معظم رهبری مدظله العالی منصوب می‌شود.

تبصره ـ اختیارات و وظایف نماینده ولی فقیه توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی تعیین می‌شود.

ب) به منظور صیانت از کارکنان و حفظ امنیت مأموریت‌های محوله، معاونت حفاظت در وزارت اطلاعات به سازمان ارتقا می‌یابد و به عنوان سازمانی مستقل تحت عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» در چارچوب مأموریت‌های وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- رئیس سازمان حفاظت اطلاعات با هماهنگی وزیر اطلاعات از سوی نماینده ولی فقیه پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی، با حکم نماینده ولی فقیه منصوب می‌گردد. رئیس سازمان باید دارای تخصص لازم و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی و عالی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و مقررات اجرایی آن و سمت‌های همتراز با آنها در امور اطلاعاتی و امنیتی باشد.

تبصره ۲- اساسنامه سازمان حفاظت اطلاعات توسط رئیس سازمان و با هماهنگی وزیر اطلاعات و نماینده ولی فقیه در وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب مقام معظم رهبری مدظله العالی می‌رسد.

تبصره ۳- عناوین «نماینده ولی فقیه» و «رئیس سازمان حفاظت اطلاعات» به ماده ۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ اضافه می‌شوند.