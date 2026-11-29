به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: شمارش حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده خامی، دیل، کوه سرخ، خاییز و مناطق شکار ممنوع اشکر و لار در مناطق گرمسیری استان در حال انجام است.

عبدال دیانتی نسب، افزود: امسال کار سرشماری با کمک تجهیزات هوشمند از جمله پهپاد انجام می شود که کار شمارش را هم آسان و دقیق تر کرده است.

وی بیان کرد: این اقدام با حضور ۱۲ اکیپ و ۵۶ نیروی کارشناس و محیط‌بان و همراهی نیرو‌های بازنشسته، تشکل‌های زیست‌محیطی و طبیعت‌دوستان حیات وحش انجام می‌شود.

دیانتی نسب ادامه داد: این برنامه با هدف برآورد جمعیت حیات وحش، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و پایش شرایط مناطق تحت مدیریت، از صبح فردا و به مدت سه روز اجرا می‌شود.