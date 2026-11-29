استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای مدیریت بازار سیب و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به شرایط خاص تولید و عرضه سیب در سال جاری، گفت: تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای مدیریت بازار این محصول و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌کار گرفته شده است.

رضا رحمانی افزود: استفاده از ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ملی برای رفع مشکلات این حوزه و گشایش بازار‌های جدید صادراتی در دستورکار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به فراهم شدن زمینه صادرات سیب به بازار‌های جدید خاطرنشان کرد: دولت مرکزی عراق واردات سیب را مجاز اعلام کرده و کشور‌های ویتنام و فیلیپین نیز برای واردات این محصول اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز از چالش‌های صادرات برشمرده و افزود: با وجود این محدودیت‌ها، صادرات به بازار‌هایی همچون روسیه، کشور‌های آسیای میانه و ترکیه دنبال شده و فعال‌سازی مسیر‌های جدید صادراتی نیز ادامه دارد.

رحمانی همچنین با تأکید بر ظرفیت استان در تأمین بازار شب عید اضافه کرد: در کنار توسعه صادرات سیب تازه، باید زمینه فعالیت بیشتر کارخانه‌های تولید کنسانتره و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحد‌های فرآوری استان فراهم شود.

وی در پایان، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع صادرات را ضروری دانسته و افزود: مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان با جدیت پیگیری می‌شود و برای رفع موانع ملی نیز اقدام خواهیم کرد.