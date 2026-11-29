به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های صنعت هسته‌ای کشور، با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در محل این سازمان آغاز به‌کار کرد.



این نمایشگاه با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و مرکز بسیج سازمان صداوسیما و با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و رسانه ملی آغاز شد.