استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با حضور در کارخانه صنایع تبدیلی ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید و در جریان ظرفیت‌ها و روند فعالیت آن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با حضور در کارخانه صنایع تبدیلی ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه تولیدی بازدید و در جریان ظرفیت‌ها و روند فعالیت آن قرار گرفت.

این کارخانه در زمینی به مساحت بیش از ۳۷ هزار مترمربع، در زمینه تولید کنسانتره و پوره میوه، رب انار، رب گوجه‌فرنگی و انواع آب‌میوه فعالیت دارد و در حال حاضر تولید کنسانتره و پوره سیب با حداکثر ظرفیت در آن جریان دارد.

این کارخانه با فعالیت در دو شیفت کاری، زمینه اشتغال ۱۳۰ نفر را فراهم کرده است و بخشی از محصولات خود را به کشور‌های همسایه صادر می‌کند و در تبدیل سیب صنعتی و زیردرختی باغداران به محصولات فرآوری شده و صادراتی نقش‌آفرینی می‌کند.