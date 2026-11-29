به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی که بامداد امروز در سنتناریو در شهر مونته ویدئوی اروگوئه و به قضاوت خسوس والنزوئلا از ونزوئلا برگزار شد، تیم پالمیراس برزیل موفق شد با تک گل رامون سوسا مهاجم پاراگوئه‌ای خود که در دقیقه ۵۲ به ثمر رسید، پیروز و برای چهارمین بار قهرمان شود. هدایت تیم پالمیراس را آبل فریرا مربی پرتغالی بر عهده دارد.

پالمیراس با این قهرمانی علاوه بر راهیابی به راهیابی به دور گروهی رقابت‌ها در سال آینده، به جام بین قاره‌ای یا اینترکنتیننتال ۲۰۲۶، جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۹ و سوپرجام آمریکای جنوبی (ریکوپا) ۲۰۲۷ راه یافت. پالمیراس تا کنون ۸ بار به فینال جام لیبرتادورس راه یافته و ۴ بار (۱۹۹۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶) قهرمان شده است. تیم استودیانتس برای ششمین بار در فینال حضور یافت. این تیم تا کنون ۴ بار قهرمان شده است. ریاست باشگاه استودیانتس را خوآن سباستین ورون اسطوره فوتبال آرژانتین بر عهده دارد.

در این دوره تیم‌های فلامینگو برزیل و فلومیننزه برزیل سوم مشترک شدند.

در جدول گلزنان آلکس آرسه مهاجم پاراگوئه‌ای تیم ایندیپندینته ریواداویای آرژانتین با ۹ گل صدرنشین است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فلامینگو برزیل با شکست تیم پالمیراس برزیل قهرمان شده بود.

در تاریخ جام لیبرتادروس که از سال ۱۹۴۸ سابقه برگزاری دارد، تیم ایندیپندینته آرژانتین با ۷ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های بوکاجونیورز آرژانتین با ۶ قهرمانی و ۶ نایب قهرمانی دوم و پنیارول اروگوئه با ۵ قهرمانی و نایب قهرمانی سوم هستند. تیم پالمیراس با ۴ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است.