دبیرکل اجرایی کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله»، از برگزاری آیین افتتاحیه این کنگره هم‌زمان با هفتمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی عبداللهی دبیرکل اجرایی کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله»، گفت: آیین افتتاحیه نخستین کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله» به همت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، در بیت تاریخی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در خمین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با ایام سالگرد ولادت امام خمینی (ره)، با حضور مسئولان لشکری و کشوری، مقامات استان، چهره‌های شاخص ادبی و فرهنگی و مهمانانی از کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.

عبداللهی گفت: در این آیین، شاعران شاخص و پیشکسوت شعر انقلاب به شعرخوانی خواهند پرداخت و از شهدای شاخص استان نیز تجلیل خواهد شد.

وی از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین کنگره شعر «سرباز روح‌الله» تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: شاعران و فرهیختگان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را از طریق شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.