دبیرکل اجرایی همایش بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله»گفت:آیین افتتاحیه این همایش همزمان با هفتمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی عبداللهی دبیرکل اجرایی همایش بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله»،افزود : آیین گشایش نخستین همایش بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله» به همت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، در بیت تاریخی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در خمین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با ایام سالگرد ولادت امام خمینی (ره)، با حضور مسئولان لشکری و کشوری، مقامات استان، چهره‌های شاخص ادبی و فرهنگی و مهمانانی از کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.

عبداللهی گفت: در این آیین، شاعران شاخص و پیشکسوت شعر انقلاب به شعرخوانی خواهند پرداخت و از شهدای شاخص استان نیز تجلیل خواهد شد.

وی از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین همایش شعر «سرباز روح‌الله» تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: شاعران و فرهیختگان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را از طریق شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.