مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: هشت ماهه اول سال جاری بیش از هزار و ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ علی کردعلیوند گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، طی هشت ماه نخست امسال یک‌هزار و ۴۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شده که مجموع مساحت این اراضی به ۳۷ هکتار می‌رسد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: از مجموع موارد شناسایی‌شده، ۱۵ مورد در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مساحت ۷ هزار و ۱۰۰ مترمربع و ۸۳۴ مورد در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ به مساحت ۱۰.۵ هکتار بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برخورد با تخلفات بیان کرد: در این مدت ۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت یک‌ونیم هکتار قلع‌وقمع و زمین ها آراد سازی شده است.