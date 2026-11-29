سازمان سنجش آموزش کشور زمان انجام مصاحبه از آن‌دسته از متقاضیان آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کد‌های مندرج در جدول شماره ۱ درج شده است را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور زمان انجام مصاحبه از آن‌دسته از متقاضیان آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کد‌های مندرج در جدول شماره ۱ درج شده است را اعلام کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیۀ‌ای زمان انجام مصاحبه از آن‌دسته از متقاضیان آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کد‌های مندرج در جدول شماره ۱ درج شده است را اعلام کرد.