رئیس مرکز توسعه نوغان‌داری کشور با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار خانوار نوغاندار گفت: نیاز سالانه کشور به نخ ابریشم حدود ۶۰۰ تن است که در حال حاضر ۳۰ درصد آن از تولید داخل تامین می‌شود و مابقی از مسیر واردات به دست می‌آید.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حبیب‌الله رضادوست با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار خانوار نوغاندار در سطح کشور اظهار داشت: استان‌های گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان از مناطق پیشرو در این صنعت هستند و در این میان، استان گیلان رتبه نخست تولید پیله‌تر ابریشم را در کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از اجرای طرح آزمایشی «نوغان‌یار» در استان گیلان خبر داد و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای تسریع در ارائه خدمات و پیگیری نیاز‌های نوغانداران توسط خودِ تولیدکنندگان است.

رضادوست با اشاره به اینکه نوغان‌یار رابط میان تولیدکنندگان و مسئولان است، افزود: نوغان‌یاران از میان نوغانداران بومی و ساکن روستا‌ها با روحیه ترویجی انتخاب می‌شوند تا با نیازسنجی دقیق در چهار بخش «آموزش»، «نهال توت»، «تخم نوغان» و «محل پرورش»، زمینه توسعه کمی و کیفی تولید پیله‌تر و افزایش بازدهی به ازای هر جعبه تخم نوغان را فراهم کنند.

وی توزیع نهال توت و تخم نوغان به مناطق دوردست روستایی و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی را از دیگر وظایف شبکه نوغان‌یاران برشمرد.

نقش نوغانداری در معیشت روستایی و تأمین خوراک کارخانه‌ها

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با تأکید بر اینکه دوره پرورش کرم ابریشم یک دوره کوتاه ۴۵ روزه است، خاطرنشان کرد: این حرفه به علت همزمانی با روز‌های پیش از آغاز فصل کشاورزی، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال فصلی و درآمدزایی برای جوامع روستایی دارد.

وی در پایان با اشاره به ریشه کهن پرورش کرم ابریشم در فرهنگ ایرانی تأکید کرد: هدف‌گذاری اصلی، افزایش جمعیت خانوار‌های نوغاندار، بالا بردن بازدهی تولید پیله‌تر و در نهایت تأمین حداکثری خوراک اولیه کارخانجات ابریشم‌کشی از محل تولید داخل است تا وابستگی ارزی به واردات نخ ابریشم به حداقل برسد.