در اصلاندوز، حدود هزارو ۵۰۰ بافنده در حوزه وَرنی و گلیم فعالیت می‌کنند و با نقش‌زدن بر تار و پود این هنر ـ صنعتِ اصیلِ ایرانی-‌آذری، بخشی از میراثِ هنریِ منطقه را زنده نگه داشته‌اند.

هزارو ۵۰۰ بافنده، راوی هنر وَرنی و گلیم در اردبیل

هزارو ۵۰۰ بافنده، راوی هنر وَرنی و گلیم در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از ظرفیت‌های اقتصادیِ اصلاندوز که بگذریم، به هنر دستِ هنرمندانی می‌رسیم که نامِ این شهرستان را به‌عنوان شهرِ ملیِ وَرنی مطرح کرده‌اند.





ورنی نوعی گلیم یک رو یا گلیم فرش نما بدون پرز است که به سبک پودپیچی یعنی گذراندن پود اصلی از تار و پیچش نخ خامه به دور نخ‌های تار شکل گرفته و نقش می‌پذیرد.

ورنی از سه جزء حاشیه، متن و ترنج تشکیل می‌شود و در اندازه‌های مختلف بافته می‌شود که رونق‌ترین آن ۲۰۰×۷۵ سانتی متر است که سه ترنج می‌باشد.

ترنج اول نشانه زندگی در این دنیا، ترنج دوم نشانه عالم برزخ و ترنج سوم عالم آخرت است که این ترنج‌ها از باور‌های دینی عشایر شاهسون نشأت گرفته است.

نقوش در ورنی شامل اشکال هندسی، نقوش حیوانی، نقوش مظاهر توتمی، نقوش گیاهی، نقوش کیهانی، نقوش حاشیه‌ای می‌باشد.

معروفترین طرح ورنی طرح قاب یا خشتی است که نقشه خروس متداول‌ترین آن در منطقه است.

سالانه در استان اردبیل ۷۲ هزار مترمربع ورنی توسط شیرزنان عشایر بافته می‌شود.