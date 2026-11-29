به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: این طرح برای ششمین سال پیاپی در حال اجرا است و در این طرح هشتم هر ماه به نام امام رضا (ع)، هشت زندانی از زندان آزاد می‌شوند.

غلامرضا روشان افزود: آزادی این زندانیان با مشارکت امامان جماعت، نمازگزاران مساجد، آستان قدس رضوی و ستاد دیه استان در قالب اجرای مرحله ۳۲ طرح نذر هشتم در زندان مرکزی مشهد انجام شد.

وی گفت: در این مرحله هشت مادر و زن زندانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) آزاد و پس از آزادی به زیارت امام رضا (ع) مشرف شدند.

از ابتدای اجرای طرح نذر هشتم، تاکنون بیش از یک هزار و ۸۷۶ زندانی از زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند.