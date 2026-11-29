به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم از استان‌های گیلان، گلستان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، تهران و اصفهان برگزار شد و تیم‌ها طی روز‌های مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم استان اصفهان با عملکرد درخشان خود موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم‌های تهران و البرز نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

این مسابقات از دوم تا هفتم آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان در سالن خانه بسکتبال برگزار شد.