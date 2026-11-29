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تیم اصفهان در مسابقات بسکتبال نونهالان دختر کشور با عنوان «قهرمانی قهرمانان» مقام اول را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابتها با حضور ۸ تیم از استانهای گیلان، گلستان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، تهران و اصفهان برگزار شد و تیمها طی روزهای مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، تیم استان اصفهان با عملکرد درخشان خود موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیمهای تهران و البرز نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
این مسابقات از دوم تا هفتم آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان در سالن خانه بسکتبال برگزار شد.