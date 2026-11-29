به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در قالب این برنامه‌ریزی، در مرکز استان ۵۰ اصله نهال در پارک مادر بوشهر، در شهرستان جم ۲۰۰ اصله نهال در بوستان مادر، در گناوه ۴۰ اصله نهال در پارک غدیر نوروزآباد، در دیّر ۳۰ اصله نهال در پارک زندگی دوراهک، در کنگان ۳۰ اصله نهال در پارک بی‌بی حبش، در دیلم ۵۰ اصله نهال در مجاورت شرکت کشتی‌سازی مرتضی کشتی، در تنگستان ۱۰ اصله نهال در گلزار شهدای شورکی، در دشتستان ۱۰ اصله نهال در روستای سرکره و در دشتی نیز ۱۰ اصله نهال در گلزار شهدای درازی کاشته خواهد شد.

علیرضا منصوری با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، این پویش را فرصتی ارزشمند برای پیوند عاطفه، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ طبیعت‌دوستی دانست و افزود: این رویداد بستر مناسبی برای مشارکت خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه در گسترش فرهنگ کاشت و نگهداری درخت فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: درختکاری فراتر از کاشت یک نهال، اقدامی ماندگار در راستای ارتقای کیفیت محیط زندگی، صیانت از منابع طبیعی و انتقال ارزش‌های زیست‌محیطی به نسل‌های آینده است و امید می‌رود با حضور و همراهی پرشور مردم، این پویش به حرکتی جمعی و مستمر برای پاسداشت مقام مادر و زندگی تبدیل شود.