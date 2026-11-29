به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ روز یکشنبه هشتم آذر بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر‌های آبادان با شاخص ۱۶۶، اندیمشک با ۱۵۸، خرمشهر با ۱۶۰، دزفول با ۱۶۲، شوش با ۱۶۷، شوشتر با ۱۵۴، ماهشهر با ۱۶۴، هندیجان با ۱۵۵ و هویزه با ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم قرار دارند.

همچنین شهر‌های شادگان، گتوند، مسجدسلیمان، ملاثانی نیز با ثبت شاخص کمتر از ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

در مقابل کیفیت هوای شهر‌های آغاجاری. امیدیه، ایذه، باغملک، رامشیر، رامهرمز، لالی در محدوده قابل قبول گزارش شده است.

بر اساس داده‌های این سامانه، در بازه زمانی مورد بررسی، شهر اندیکا و دزپارت خوزستان هوای پاک و سالم داشت.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.