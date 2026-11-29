ایلان ماسک، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را به ایجاد «تلفات انسانی گسترده» متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تاس، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی حوزه فناوری، اعلام کرد فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) موجب مرگ افراد زیادی شده است.

ماسک در واکنش به پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) که در آن ادعا شده بود آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر و تأثیرگذاری بر انتخابات در سراسر جهان تبدیل شده است، نوشت: «درست است. آنها باعث مرگ افراد زیادی شده‌اند.»

همچنین کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF)، اعلام کرد آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به‌صورت نظام‌مند برای سرکوب آزادی بیان تلاش کرده و با شست‌وشوی فکری مردم، آنها را به این باور رسانده است که سانسور «روایت‌های مخالف» اقدامی سودمند است.

در سوم فوریه ۲۰۲۵، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عملاً فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورد؛ نهادی که از آن برای اجرای سیاست خارجی ایالات متحده و اعمال نفوذ بر سایر کشور‌ها استفاده می‌شد.