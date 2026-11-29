به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق شمال شرق استان اظهار کرد: در راستای تامین آب آشامیدنی به شمال شرق استان، طرح انتقال آب از محل سد کارون سه به این مناطق در حال انجام می‌باشد.

عباس صدریان فر ادامه داد: یکی از بخش‌های این طرح ساخت تونل آبرسانی از محل سد کارون سه می‌باشد که عملیات اجرایی آن با بهره گیری از توان و دانش بومی آغاز شده است.

وی ادامه داد: صنعت آب و برق خوزستان با تمامی امکانات و تجهیزات خود در راستای تامین آب و برق بخش کشاورزی ٍ، خانگی و صنعتی استان تلاش می‌کند و حتی در جنگ تحمیلی دوم و سوم با تمام توان هیچ خللی در این تحقق امر مهم ایجاد نشد.